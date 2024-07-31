Стародубцев Козьма
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Стародубцева) Пелагея
Мать ребёнка: Стародубцева (Тарасова) Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Стародубцева) Настасья
Мать ребёнка: Стародубцева (Тарасова) Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Стародубцева) Елена
Мать ребёнка: Стародубцева (Тарасова) Прасковья Семеновна
Смерть
Неизвестно