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Стародубцев Козьма

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Стародубцев Матвей

Мать: Стародубцева (Мальцова) Прасковья Ильинична

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева (Тарасова) Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Стародубцева) Пелагея

Мать ребёнка: Стародубцева (Тарасова) Прасковья Семеновна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Стародубцева) Настасья

Мать ребёнка: Стародубцева (Тарасова) Прасковья Семеновна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Стародубцева) Елена

Мать ребёнка: Стародубцева (Тарасова) Прасковья Семеновна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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