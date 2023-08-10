Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1804

Муж: Матвей Федорович

Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Матрона Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Федорович

Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Острецовский Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Федорович

Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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