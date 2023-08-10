Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1804
Муж: Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Матрона Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Острецовский Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Федорович
Смерть
Неизвестно