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Татар Федор Георгиевич

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1881

Жена: Татар Феодора Ивановна

Рождение
1882

Отец: Татар Георгий Федорович

Мать: Татар Анна Ставриавна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Татар Василий Федорович

Мать ребёнка: Татар Феодора Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Татар Иван Федорович

Мать ребёнка: Татар Феодора Ивановна

Смерть
Неизвестно