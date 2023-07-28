Татар Федор Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1881
Жена: Татар Феодора Ивановна
Рождение
1882
Отец: Татар Георгий Федорович
Мать: Татар Анна Ставриавна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Татар Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Татар Иван Федорович
Мать ребёнка: Татар Феодора Ивановна
Смерть
Неизвестно