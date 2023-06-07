(Мельникова) Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мельникова) Александра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Дмитрий Семенов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Нижневасильевское
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Нижневасильевское
Смерть
Неизвестно