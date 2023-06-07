(Мельникова) Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Нижневасильевское
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Нижневасильевское
Смерть
Неизвестно