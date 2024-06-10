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Сивая Матрена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1733 ст.

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивой Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Сын: Сивов Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Сивой Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Дочь: (Сивая) Афимья Фёдоровна

Отец ребёнка: Сивой Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1760 ст.

Сын: Сивов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Сивой Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Сивой Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Сивой Фёдор Васильевич

Смерть
1776
Пушкарская, Веневский муниципальный район, Тульская область
Упоминание
30.04.1782 ст.
Пушкарская, Веневский муниципальный район, Тульская область
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