Сивая Матрена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1733 ст.
Дата смерти1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Отец ребёнка: Сивой Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Дочь: (Сивая) Афимья Фёдоровна
Отец ребёнка: Сивой Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1760 ст.
Отец ребёнка: Сивой Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1761 ст.
Сын: Сивой Яков Фёдорович
Отец ребёнка: Сивой Фёдор Васильевич
Смерть
1776
Упоминание
30.04.1782 ст.
Ревизия