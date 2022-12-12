Карпина (Бякова) Галина Викторовна
Место рождения
Дата рождения28.03.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1952
Отец: Бяков Виктор Артемьевич
Образование
С 1959 по 1969
Гимназия №2
Образование
С 1970 по 1976
Севастополь, Города, Таврическая губерния
СевНТУ, Севастопольский национальный технический университет (бывш. СПИ, СевГТУ) Факультет автоматики и вычислительной техники
Рождение ребёнка
27.07.1972
Дочь: Олексюк Наталья Александровна
Отец ребёнка: Карпин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно