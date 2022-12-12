Карпина (Бякова) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпина (Бякова) Галина Викторовна

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Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

28.03.1952

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1952

Отец: Бяков Виктор Артемьевич

Мать: Бякова Татьяна Васильевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Образование
С 1959 по 1969
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Гимназия №2
Образование
С 1970 по 1976
Севастополь, Города, Таврическая губерния
СевНТУ, Севастопольский национальный технический университет (бывш. СПИ, СевГТУ) Факультет автоматики и вычислительной техники
Рождение ребёнка
27.07.1972

Дочь: Олексюк Наталья Александровна

Отец ребёнка: Карпин Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпин Александр Николаевич

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