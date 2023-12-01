Николаев Павел Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панфилова (Николаева) Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Вера
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Варвара
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ильичева (Николаева) Екатерина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Красная Поляна, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Участие в бою
С 07.07.1917 по 10.07.1917
Бой у Ново-Спасского леса с 7 по 10 июля 1917 г..
Лечение в госпитале
09.07.1917
Должность/Звание стрелок Воинская часть 1-й Сибирский стрелковый полк Место рождения Симбирская губ., Сызранский уезд, Жедринская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия Ново-Спасский лес... Показать все
Военная служба
Около 09.07.1917
Смерть
Неизвестно