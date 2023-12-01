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Николаев Павел Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панфилова (Николаева) Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Вера

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Варвара

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ильичева (Николаева) Екатерина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Красная Поляна, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Участие в бою
С 07.07.1917 по 10.07.1917
Бой у Ново-Спасского леса с 7 по 10 июля 1917 г..
Лечение в госпитале
09.07.1917
Должность/Звание стрелок Воинская часть 1-й Сибирский стрелковый полк Место рождения Симбирская губ., Сызранский уезд, Жедринская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия Ново-Спасский лес... Показать все
Военная служба
Около 09.07.1917
Смерть
Неизвестно

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