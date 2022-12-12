Акимова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Миронов Федор Андреев
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мелания Федорова
Отец ребёнка: Миронов Федор Андреев
Рождение ребёнка
19.06.1865
Дочь: Агриппина Федорова
Отец ребёнка: Миронов Федор Андреев
Рождение ребёнка
19.06.1865
Дочь: Ефросинья Федорова
Отец ребёнка: Миронов Федор Андреев
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Миронов Федор Андреев
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Миронов Федор Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно