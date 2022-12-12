Акимова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Миронов Федор Андреев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мелания Федорова

Отец ребёнка: Миронов Федор Андреев

Рождение ребёнка
19.06.1865

Дочь: Агриппина Федорова

Отец ребёнка: Миронов Федор Андреев

Рождение ребёнка
19.06.1865

Дочь: Ефросинья Федорова

Отец ребёнка: Миронов Федор Андреев

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Миронов Федор Андреев

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Миронов Федор Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Федор Андреев

Смерть
Неизвестно
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