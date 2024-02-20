Сотникова (Извекова) Варвара Дмитриевна
Место рожденияд. Гороховка
Дата рождения1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1901
Рождение ребёнка
27.12.1903
Сын: Сотников Василий Васильевич
Отец ребёнка: Сотников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
05.03.1905
Дочь: (Сотникова) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Сотников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
17.03.1908
Сын: Сотников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Сотников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
07.06.1910
Сын: Сотников Федор Васильевич
Отец ребёнка: Сотников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
12.06.1911
Дочь: (Сотникова) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Сотников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
28.08.1912
Дочь: (Сотникова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Сотников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
28.06.1914
Сын: Сотников Павел Васильевич
Отец ребёнка: Сотников Василий Михайлович