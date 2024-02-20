Сотникова (Извекова) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Извекова) Варвара Дмитриевна

Место рождения

д. Гороховка

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1901

Муж: Сотников Василий Михайлович

Рождение ребёнка
27.12.1903

Сын: Сотников Василий Васильевич

Отец ребёнка: Сотников Василий Михайлович

Рождение ребёнка
05.03.1905

Дочь: (Сотникова) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Сотников Василий Михайлович

Рождение ребёнка
17.03.1908

Сын: Сотников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Сотников Василий Михайлович

Рождение ребёнка
07.06.1910

Сын: Сотников Федор Васильевич

Отец ребёнка: Сотников Василий Михайлович

Рождение ребёнка
12.06.1911

Дочь: (Сотникова) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Сотников Василий Михайлович

Рождение ребёнка
28.08.1912

Дочь: (Сотникова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Сотников Василий Михайлович

Рождение ребёнка
28.06.1914

Сын: Сотников Павел Васильевич

Отец ребёнка: Сотников Василий Михайлович

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