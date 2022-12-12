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Сафронов Игорь Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

05.06.1985

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1985

Отец: Сафронов Николай Игоревич

Мать: Сафронова Ольга Анатольевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
13.06.2013

Жена: Сафронова Юлия Валерьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова Юлия Валерьевна

Рождение ребёнка
15.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова Юлия Валерьевна

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