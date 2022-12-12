Сафронов Игорь Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.06.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1985
Бракосочетание
13.06.2013
Рождение ребёнка
21.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафронова Юлия Валерьевна
Рождение ребёнка
15.03.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафронова Юлия Валерьевна