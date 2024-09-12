Shodiev ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиShodiev ?

Shodiev ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shodiev ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Shodiev ?

Рождение ребёнка
1921

Сын: Shodiev Yavqushti

Отец ребёнка: Shodiev ?

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