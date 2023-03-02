Прахт Pracht Фридрих Georg
Место рожденияСамарская губерния Николаевский уезд Баратаевская волость село Гларус
Дата рождения15.08.1875
Дата смерти22.10.1938
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1875
Самарская губерния Николаевский уезд Баратаевская волость село Гларус
Военная служба
03.11.1897
Санкт-Петербург
Работа или профессия
По 1897
Самарская губерния Николаевский уезд Баратаевская волость село Гларус
пекарь-булочник-кондитер | Должность: пекарь-булочник-кондитер
Бракосочетание
18.04.1903
Оренбургская Епархия Верхнеуральский уезд Кизильской станицы Скиено-Аниенская церквь
Рождение ребёнка
24.01.1904
Сын: Прахт Pracht Георгий Georg
Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна
Государственном архиве Челябинской области (ОГАЧО) по метрическим книгам Оренбургской духовной консистории Александро-Невской церкви Заречной слободки г.Троицка и набрела на такую вот запись: о рожд... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1905
Дочь: Прахт Pracht Мария Maria
Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна
Работа или профессия
С 1905 по 1915
поселок Катенинский, Верхнеууральский уезд
продавец питей в казенной N417 винной лавке | Должность: продавец питей в казенной N417 винной лавке
Рождение ребёнка
28.11.1906
Сын: Прахт Pracht Николай
Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Прахт Pracht Александр Alexander
Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Прахт Pracht Зоя Zoja
Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна
Рождение ребёнка
28.01.1913
Сын: Прахт Pracht Леонид Leonid
Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна
Котенино, Варненский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.06.1914
Дочь: Галахова Валентина
Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна
Оренбургская Епархия, Верхнеуральский уезд, Катенинский приход
Работа или профессия
С 1915 по 1917
экспедитор | Должность: экспедитор
Рождение ребёнка
27.10.1917
Сын: Прахт Михаил
Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна
Работа или профессия
С 1917 по 1931
коноводчик, плотник, разнорабочий | Должность: коноводчик, плотник, разнорабочий
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Прахт Антонина
Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна
Работа или профессия
С 1931 по 1935
старший пекарь, мастер булочных изделий | Должность: старший пекарь, мастер булочных изделий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
старший пекарь, мастер булочных изделий
Образование
Неизвестно
церковно-приходская школа в селе Гларус
Смерть
22.10.1938