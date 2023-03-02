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Прахт Pracht Фридрих Georg

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Место рождения

Самарская губерния Николаевский уезд Баратаевская волость село Гларус

Дата рождения

15.08.1875

Дата смерти

22.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1875

Отец: Прахт Pracht Яков Jakob

Мать: Прахт Pracht Елизавета Андреевна

Самарская губерния Николаевский уезд Баратаевская волость село Гларус
Военная служба
03.11.1897
Санкт-Петербург
Работа или профессия
По 1897
Самарская губерния Николаевский уезд Баратаевская волость село Гларус
пекарь-булочник-кондитер | Должность: пекарь-булочник-кондитер
Бракосочетание
18.04.1903

Жена: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна

Оренбургская Епархия Верхнеуральский уезд Кизильской станицы Скиено-Аниенская церквь
Рождение ребёнка
24.01.1904

Сын: Прахт Pracht Георгий Georg

Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Государственном архиве Челябинской области (ОГАЧО) по метрическим книгам Оренбургской духовной консистории Александро-Невской церкви Заречной слободки г.Троицка и набрела на такую вот запись: о рожд... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1905

Дочь: Прахт Pracht Мария Maria

Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна

Работа или профессия
С 1905 по 1915
поселок Катенинский, Верхнеууральский уезд
продавец питей в казенной N417 винной лавке | Должность: продавец питей в казенной N417 винной лавке
Рождение ребёнка
28.11.1906

Сын: Прахт Pracht Николай

Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Прахт Pracht Павел Paul

Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Прахт Pracht Александр Alexander

Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Прахт Pracht Зоя Zoja

Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна

Рождение ребёнка
28.01.1913

Сын: Прахт Pracht Леонид Leonid

Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна

Котенино, Варненский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.06.1914

Дочь: Галахова Валентина

Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна

Оренбургская Епархия, Верхнеуральский уезд, Катенинский приход
Работа или профессия
С 1915 по 1917
Троицк, Троицкий, Челябинская область
экспедитор | Должность: экспедитор
Рождение ребёнка
27.10.1917

Сын: Прахт Михаил

Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Работа или профессия
С 1917 по 1931
Троицк, Троицкий, Челябинская область
коноводчик, плотник, разнорабочий | Должность: коноводчик, плотник, разнорабочий
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Прахт Антонина

Мать ребёнка: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна

Работа или профессия
С 1931 по 1935
Троицк, Троицкий, Челябинская область
старший пекарь, мастер булочных изделий | Должность: старший пекарь, мастер булочных изделий
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
старший пекарь, мастер булочных изделий
Образование
Неизвестно
церковно-приходская школа в селе Гларус
Смерть
22.10.1938
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