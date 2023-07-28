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Богачёв Иоанн Саввич
Богачёв Иоанн Саввич
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Место рождения
Новолаврово
, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Дата рождения
23.05.1913 ст.
Пол
Мужской
Отец
Богачёв Савва (Савелий) Алексеевич
1878 г.р.
Мать
Богачёва (-) Матрёна Яковлевна
Около 1886 г.р.
Дети
Не указаны
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Рождение
23.05.1913 ст.
Отец:
Богачёв Савва Алексеевич
Мать:
Богачёва Матрёна Яковлевна
Новолаврово
, Ефремовский уезд, Тульская губерния
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