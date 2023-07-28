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Богачёв Иоанн Саввич

Место рождения

Новолаврово, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

23.05.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1913 ст.

Отец: Богачёв Савва Алексеевич

Мать: Богачёва Матрёна Яковлевна

Новолаврово, Ефремовский уезд, Тульская губерния