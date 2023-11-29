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Гаркушин Алексей Алексеевич

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Место рождения

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область

Дата рождения

12.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1958

Отец: Гаркушин Алексей Георгиевич

Мать: Гаркушина (Чубенко) Людмила Кирилловна

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурляева Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаркушина Ольга

Рождение ребёнка
12.09.1982

Сын: Гаркушин Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: Бурляева Людмила

Рождение ребёнка
05.03.1985

Сын: Гаркушин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Бурляева Людмила

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