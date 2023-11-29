Гаркушин Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурляева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаркушина Ольга
Рождение ребёнка
12.09.1982
Сын: Гаркушин Виталий Алексеевич
Мать ребёнка: Бурляева Людмила
Рождение ребёнка
05.03.1985
Сын: Гаркушин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Бурляева Людмила