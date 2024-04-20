Акилина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти05.11.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Комиссаров Иван
Отец ребёнка: Комиссаров Никифор
Рождение ребёнка
1885
Сын: Иван
Рождение ребёнка
31.05.1888
Сын: Комиссаров Никифор Никифорович
Отец ребёнка: Комиссаров Никифор
Рождение ребёнка
02.11.1889
Дочь: Комиссарова Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Комиссаров Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комиссаров Никифор
Смерть
05.11.1889