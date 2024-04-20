Акилина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

05.11.1889

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Комиссаров Иван

Отец ребёнка: Комиссаров Никифор

Рождение ребёнка
1885

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.05.1888

Сын: Комиссаров Никифор Никифорович

Отец ребёнка: Комиссаров Никифор

Рождение ребёнка
02.11.1889

Дочь: Комиссарова Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Комиссаров Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комиссаров Никифор

Смерть
05.11.1889
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