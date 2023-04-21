Соколова Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1972
Бракосочетание
16.04.1999
Муж: Соколов Александр
Рождение ребёнка
09.05.2000
Дочь: Соколова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр
Рождение ребёнка
28.01.2010
Дочь: Соколова Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край