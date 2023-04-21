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Соколова Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1972

Отец: Попов Алексей Николаеевич

Мать: Попова Степанида Маркеловна

Бракосочетание
16.04.1999

Муж: Соколов Александр

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
09.05.2000

Дочь: Соколова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
28.01.2010

Дочь: Соколова Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край