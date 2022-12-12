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Арсеньев Флегонт Арсеньевич

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Место рождения

Красное, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.04.1832

Дата смерти

30.11.1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1849 по 1851
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1854 по 1857
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1858 по 1861
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Место жительства
С 1861 по 1881
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1882 по 1889
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Смерть
30.11.1889
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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