Арсеньев Флегонт Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения14.04.1832
Дата смерти30.11.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1849 по 1851
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1854 по 1857
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1858 по 1861
Место жительства
С 1861 по 1881
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1882 по 1889
Смерть
30.11.1889