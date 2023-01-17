Андреева Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Елена Викторовна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

14.06.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
11.02.2009

Дочь: Андреева Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.2015

Сын: Андреев Лев Константинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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