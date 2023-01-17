Андреева Елена Викторовна
Место рождения
Дата рождения14.06.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.2009
Дочь: Андреева Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.2015
Сын: Андреев Лев Константинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности