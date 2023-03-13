Хитров Афанасий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хитров Афанасий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Хитров Семион Иванович

Мать: ?

Смерть
1797
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