Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замков Мехифор
Отец ребёнка: Замкова Павел
Силкин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замков Антон
Отец ребёнка: Замкова Павел
Силкин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замков Савелий
Отец ребёнка: Замкова Павел
Силкин
Рождение ребёнка
10.07.1892
Дочь: Силкина (Замкова) Степанида Павловна
Отец ребёнка: Замкова Павел
Силкин
Смерть
Неизвестно