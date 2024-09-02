Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замков Мехифор

Отец ребёнка: Замкова Павел

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замков Антон

Отец ребёнка: Замкова Павел

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замков Савелий

Отец ребёнка: Замкова Павел

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Рождение ребёнка
10.07.1892

Дочь: Силкина (Замкова) Степанида Павловна

Отец ребёнка: Замкова Павел

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Силкин
Смерть
Неизвестно

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