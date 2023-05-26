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Бармина Инна Николаевна
Бармина Инна Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.10.1973
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Бармина Елена Ефтифеевна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1973
Отец: не указан
Мать:
Бармина Елена Ефтифеевна
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