Бармина Инна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бармина Инна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1973

Отец: не указан

Мать: Бармина Елена Ефтифеевна