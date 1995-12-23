Никифорова (Любимова) Зиновья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Любимова) Зиновья Яковлевна

Место рождения

Битки, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

07.11.1909

Дата смерти

23.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1909

Отец: Любимов Яков Нилович

Мать: Любимова (Полянина) Марья Трофимовна

Битки, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузина Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Никифоров Фёдор Харлампиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемоданова Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Никифоров Фёдор Харлампиевич

Рождение ребёнка
16.10.1947

Сын: Никифоров Пётр Федорович

Отец ребёнка: Никифоров Фёдор Харлампиевич

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.12.1949

Сын: Никифоров Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Никифоров Фёдор Харлампиевич

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
23.12.1995
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область

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