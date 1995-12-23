Никифорова (Любимова) Зиновья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1909
Дата смерти23.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузина Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Никифоров Фёдор Харлампиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемоданова Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Никифоров Фёдор Харлампиевич
Рождение ребёнка
16.10.1947
Отец ребёнка: Никифоров Фёдор Харлампиевич
Рождение ребёнка
19.12.1949
Сын: Никифоров Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Никифоров Фёдор Харлампиевич
Смерть
23.12.1995
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область