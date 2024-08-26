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Петров Игнат

Место рождения

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
в ИВ за 1729 на 22.02.1730 (11 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/474819#465
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Соломида Петрова

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
в ИВ за 1729 на 22.02.1730 (12 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/474819#465
Смерть
Неизвестно

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