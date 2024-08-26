Петров Игнат
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
в ИВ за 1729 на 22.02.1730 (11 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/474819#465
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Соломида Петрова
в ИВ за 1729 на 22.02.1730 (12 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/474819#465
Смерть
Неизвестно