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Алтухова КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА

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Место рождения

Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

24.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1990

Отец: Чернецкий ОЛЕГ ТЕРЕНТЬЕВИЧ

Мать: Чернецкая ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
25.10.?

Муж: Алтухов СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
26.01.2009

Дочь: Алтухова (Чернецкая) НИКАНДРА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Алтухов СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
20.05.2012

Дочь: Алтухова ДАНИЭЛЛА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Алтухов СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
16.06.2016

Дочь: Алтухова КАРОЛИНА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Алтухов СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
16.06.2016

Дочь: Алтухова АРИША Сергеевна

Отец ребёнка: Алтухов СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
04.03.2019

Дочь: Алтухова ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Алтухов СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край

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