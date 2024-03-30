Алтухова КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА
Место рождения
Дата рождения24.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1990
Бракосочетание
25.10.?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
26.01.2009
Дочь: Алтухова (Чернецкая) НИКАНДРА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Алтухов СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
20.05.2012
Дочь: Алтухова ДАНИЭЛЛА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Алтухов СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
16.06.2016
Дочь: Алтухова КАРОЛИНА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Алтухов СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
16.06.2016
Дочь: Алтухова АРИША Сергеевна
Отец ребёнка: Алтухов СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
04.03.2019
Дочь: Алтухова ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Алтухов СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ