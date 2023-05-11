Казанник Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1794
Сын: Казанник Прокофий Павлович
Отец ребёнка: Казанник Павел Никифорович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Казанник Павел Никифорович
Место жительства
1816
дом №137
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно