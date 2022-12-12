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Артемьев Михайло Артемьев

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Место рождения

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Артемий Мелентьев

Мать: Марья Корнилова

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
С 1838 по 1839

Дочь: Смирнова Александра Михайлова

Мать ребёнка: Артемьева Анна Егорова

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Михайлова

Мать ребёнка: Артемьева Анна Егорова

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева Анна Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
государственный крестьянин, владелец замшевого завода
Смерть
Неизвестно
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