Артемьев Михайло Артемьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Артемий Мелентьев
Мать: Марья Корнилова
Рождение ребёнка
С 1838 по 1839
Дочь: Смирнова Александра Михайлова
Мать ребёнка: Артемьева Анна Егорова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Михайлова
Мать ребёнка: Артемьева Анна Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артемьева Анна Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин, владелец замшевого завода
Смерть
Неизвестно