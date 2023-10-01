Куршаков Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Куршакова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1950
Мать ребёнка: Куршакова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
10.06.1953
Дочь: Чертищева Галина Леонидовна
Мать ребёнка: Куршакова Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно