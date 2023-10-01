Куршаков Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куршаков Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Куршакова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куршакова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
30.06.1950

Сын: Куршаков Иван Леонидович

Мать ребёнка: Куршакова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
10.06.1953

Дочь: Чертищева Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Куршакова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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