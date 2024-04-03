Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Гусев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Гусев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Гусев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Александра Владимировна
Отец ребёнка: Гусев Владимир
Рождение ребёнка
22.03.1914
Сын: Гусев Василий Владимирович
Отец ребёнка: Гусев Владимир
Тюлькубас, Тюлькубасский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
05.08.1924
Сын: Гусев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Гусев Владимир
Смерть
Неизвестно