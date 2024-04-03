Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Гусев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Гусев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Гусев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Александра Владимировна

Отец ребёнка: Гусев Владимир

Рождение ребёнка
22.03.1914

Сын: Гусев Василий Владимирович

Отец ребёнка: Гусев Владимир

Тюлькубас, Тюлькубасский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
05.08.1924

Сын: Гусев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Гусев Владимир

Смерть
Неизвестно

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