Канивец Ефросинья Гуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канивец Ефросинья Гуровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1912

Сын: Канивец Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Канивец Григорий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Канивец Григорий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канивец Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Канивец Григорий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канивец Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Канивец Григорий Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канивец Григорий Иосифович

Смерть
Неизвестно
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