Демин Пётр Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.10.1902
Дата смерти02.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
14.10.1902
Рождение ребёнка
14.01.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 25.08.1941 по 02.10.1943