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Демин Пётр Андреевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.10.1902

Дата смерти

02.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1902

Отец: Демин Андрей Константинович

Мать: Демина (Терешина) Прасковья Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демина Степанида Петровна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.10.1902
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 25.08.1941 по 02.10.1943
Смерть
02.10.1943

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