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Тихвинский Афиноген Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Василий Стефанович

Мать: не указана

Тихвинский Афиноген Васильевич (1783 - ?) Родился в семье священника села Тихвино-Никольского Рыбинского уезда Василия Стефановича. Служил пономарем в том же селе. В 1809 году рукоположен во диакона к... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1810

Сын: Тихвинский Дмитрий Афиногенов

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Екатерина Афиногенова

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Тихвинская) Анна Афиногенова

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1814

Сын: Тихвинский Иван Афиногенов

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Тихвинская) Надежда Афиногенова

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Васильевская (Тихвинская) Митропия Афиногенова

Мать ребёнка: неизвестно

Смерть
Неизвестно

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