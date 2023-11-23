Тихвинский Афиноген Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Василий Стефанович
Мать: не указана
Тихвинский Афиноген Васильевич (1783 - ?) Родился в семье священника села Тихвино-Никольского Рыбинского уезда Василия Стефановича. Служил пономарем в том же селе. В 1809 году рукоположен во диакона к... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Тихвинский Дмитрий Афиногенов
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Екатерина Афиногенова
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Тихвинская) Анна Афиногенова
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Тихвинский Иван Афиногенов
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Тихвинская) Надежда Афиногенова
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Васильевская (Тихвинская) Митропия Афиногенова
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
Неизвестно