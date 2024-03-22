Титунина (Кочурова) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титунина (Кочурова) Зоя Ивановна

Место рождения

Новосоломенники, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.01.1931

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1931

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новосоломенники, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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