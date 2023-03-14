Сысоев Козьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Сысоев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Сысоев Филипп Кузмич
Мать ребёнка: Сысоева Акилина Семеновна
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Агрипина Кузминична
Мать ребёнка: Сысоева Акилина Семеновна
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Емшанова Ирина Кузминична
Мать ребёнка: Сысоева Акилина Семеновна
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1727
Сын: Сысоев Антип Кузмич
Мать ребёнка: Сысоева Акилина Семеновна
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Смерть
Неизвестно