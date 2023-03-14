Сысоев Козьма Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоев Козьма Иванович

Сысоев Козьма Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Сысоев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Сысоев Филипп Кузмич

Мать ребёнка: Сысоева Акилина Семеновна

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Агрипина Кузминична

Мать ребёнка: Сысоева Акилина Семеновна

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1721

Дочь: Емшанова Ирина Кузминична

Мать ребёнка: Сысоева Акилина Семеновна

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1727

Сын: Сысоев Антип Кузмич

Мать ребёнка: Сысоева Акилина Семеновна

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Акилина Семеновна

Место жительства
Неизвестно
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close