Кулаогло Георгий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаогло Георгий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1934

Дата смерти

25.08.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1960

Сын: Кулаогло Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Кулаогло Галина Артемьевна

Рождение ребёнка
16.01.1970

Сын: Кулаогло Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Кулаогло Галина Артемьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
25.08.2013
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