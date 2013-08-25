Кулаогло Георгий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1934
Дата смерти25.08.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.03.1960
Сын: Кулаогло Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Кулаогло Галина Артемьевна
Рождение ребёнка
16.01.1970
Сын: Кулаогло Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Кулаогло Галина Артемьевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
25.08.2013