Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Матвиенко Ирина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Дмитриевка, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: не указана

Дмитриевка, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ищенко Мария

Мать ребёнка: не указана

Дмитриевка, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно