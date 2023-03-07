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Блинков Егор Макарович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Осипов Макар Никифорович

Мать: Осипова Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ефросинья Егоровна

Мать ребёнка: Блинкова Татьяна Ивлиевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Блинков Алексей Егорович

Мать ребёнка: Блинкова Татьяна Ивлиевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шестакова Степанида Блинкова

Мать ребёнка: Блинкова Татьяна Ивлиевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинкова Татьяна Ивлиевна

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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