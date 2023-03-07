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Александр Данилов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Данила

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Лебедев Евграф Александров

Мать ребёнка: Агафья Маркелова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Максим Александров

Мать ребёнка: Агафья Маркелова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лебедев Иван Адександров

Мать ребёнка: Агафья Маркелова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наталья Александрова

Мать ребёнка: Агафья Маркелова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Аграфена Александрова

Мать ребёнка: Агафья Маркелова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
62
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Маркелова

Смерть
Неизвестно
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