Александр Данилов
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Лебедев Евграф Александров
Мать ребёнка: Агафья Маркелова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Максим Александров
Мать ребёнка: Агафья Маркелова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Агафья Маркелова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталья Александрова
Мать ребёнка: Агафья Маркелова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Аграфена Александрова
Мать ребёнка: Агафья Маркелова
Место жительства
1858
62
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Маркелова
Смерть
Неизвестно