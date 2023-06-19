Мурылев Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурылев Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурылева Дарья Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурылев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Мурылева Дарья Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Мурылева Дарья Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брыкина-Прудникова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Мурылева Дарья Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурылева Дарья Макаровна

Смерть
Неизвестно