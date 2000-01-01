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Стрельников Иван Харламович

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Место рождения

Тифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Стрельников Харлам Иванович

Мать: не указана

Тифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка
Рождение ребёнка
1872

Сын: Стрельников Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка
Смерть
Неизвестно
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