Стрельников Иван Харламович
Место рожденияТифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Стрельников Харлам Иванович
Мать: не указана
Тифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка
Рождение ребёнка
1872
Сын: Стрельников Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Тифлисская губерния Борчалинский уезд селение Воронцовка
Смерть
Неизвестно