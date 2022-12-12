Гюббенет Адольф Яковлевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1830
Дата смерти24.03.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1830
Смерть
24.03.1901
Место жительства
По 1901