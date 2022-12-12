Гюббенет Адольф Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гюббенет Адольф Яковлевич

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Место рождения

Псков, город Псков, Псковская область

Дата рождения

12.09.1830

Дата смерти

24.03.1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1830
Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
24.03.1901
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1901
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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