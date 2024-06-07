Княгина Агафия Михайловна 1729 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгина Агафия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Княгин Федор Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1755

Сын: Княгин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Княгин Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Княгина) Стефанида Федоровна

Отец ребёнка: Княгин Федор Моисеевич

Смерть
Неизвестно

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