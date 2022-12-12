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Михайлина Евгения Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1901

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михайлин Михаил Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.02.1905

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михайлин Михаил Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.12.1906

Сын: Михайлин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Михайлин Михаил Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлин Михаил Николаев

Смерть
Неизвестно
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