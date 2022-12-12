Михайлина Евгения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1901
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Михайлин Михаил Николаев
Рождение ребёнка
17.02.1905
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михайлин Михаил Николаев
Рождение ребёнка
07.12.1906
Сын: Михайлин Павел Михайлович
Отец ребёнка: Михайлин Михаил Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно