Слепов Кирил Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепов Кирил Федоров

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.03.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1831

Отец: Слепов Федор Власов

Мать: Слепова Дарья Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
11.03.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Тогож Села казенный крестьянин Алексей Иванов Гуляков и Казеннаго крестьянина Федора Стефанова Крайнева дочь его девица Марья Федорова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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