Слепов Кирил Федоров
Место рождения
Дата рождения09.03.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1831
Отец: Слепов Федор Власов
Мать: Слепова Дарья Иванова
Крещение
11.03.1831
воспреемники: Тогож Села казенный крестьянин Алексей Иванов Гуляков и Казеннаго крестьянина Федора Стефанова Крайнева дочь его девица Марья Федорова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно