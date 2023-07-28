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Бернякович Владимир Фомич

Место рождения

Брусы, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бернякович Фома Иванович

Мать: не указана

Брусы, Мядельский район, Минская область
Военная служба
С 09.08.1944 по 05.05.1945
Бракосочетание
31.10.1949

Жена: Бернякович Вера Ивановна

Гастеллово, Славский, Калининградская область
Рождение ребёнка
02.03.1954

Дочь: Гончаренко Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Бернякович Вера Ивановна

Гастеллово, Славский, Калининградская область
Смерть
1962
Гастеллово, Славский, Калининградская область
Причиной смерти стал рак.