Бернякович Владимир Фомич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1962
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Бернякович Фома Иванович
Мать: не указана
Военная служба
С 09.08.1944 по 05.05.1945
Бракосочетание
31.10.1949
Жена: Бернякович Вера Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1954
Дочь: Гончаренко Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Бернякович Вера Ивановна
Смерть
1962
Причиной смерти стал рак.