Добровольский Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольский Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1985

Сын: Добровольский Михаил

Мать ребёнка: Добровольская Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Добровольская Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добровольская Галина

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