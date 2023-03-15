Добровольский Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1985
Сын: Добровольский Михаил
Мать ребёнка: Добровольская Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Добровольская Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добровольская Галина