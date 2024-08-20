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Тюляев Тихон

Место рождения

Богородский уезд, Московская губерния, Российская империя / Ногинский район, Московская область, Россия, Noginsky District, Moscow Oblast, Russia

Дата рождения

1769

Дата смерти

20.08.1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Тюляев Иван Семёнович

Мать: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюляев Матвей

Мать ребёнка: Тюляева (Тюляева) Марья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюляева (Тюляева) Марья Кузьминична

Рождение ребёнка
1793

Сын: Тюляев Мирон

Мать ребёнка: Тюляева (Тюляева) Марья Кузьминична

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Щербакова (Тюляева) Афимья Тихоновна

Мать ребёнка: Тюляева (Тюляева) Марья Кузьминична

Рождение ребёнка
1811

Сын: Тюляев Иван

Мать ребёнка: Тюляева (Тюляева) Марья Кузьминична

Смерть
20.08.1818

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