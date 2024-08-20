Тюляев Тихон
Место рожденияБогородский уезд, Московская губерния, Российская империя / Ногинский район, Московская область, Россия, Noginsky District, Moscow Oblast, Russia
Дата рождения1769
Дата смерти20.08.1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Тюляев Иван Семёнович
Мать: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюляев Матвей
Мать ребёнка: Тюляева (Тюляева) Марья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Сын: Тюляев Мирон
Мать ребёнка: Тюляева (Тюляева) Марья Кузьминична
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Щербакова (Тюляева) Афимья Тихоновна
Мать ребёнка: Тюляева (Тюляева) Марья Кузьминична
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тюляев Иван
Мать ребёнка: Тюляева (Тюляева) Марья Кузьминична
Смерть
20.08.1818