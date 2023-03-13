(Хохлова) Ульяния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хохлова) Ульяния Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1876

Сын: Хохлов Стефан Кириллович

Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
07.11.1878

Сын: Хохлов Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич

Яковлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.03.1880

Дочь: Мария Кириловна

Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич

Яковлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1881

Дочь: Параскева Кириловна

Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
21.01.1883

Дочь: Мария Кириловна

Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
02.05.1884

Дочь: Ирина Кириловна

Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич

Яковлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1886

Сын: Хохлов Иоанн Кириллович

Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
02.09.1887

Сын: Хохлов Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич

Яковлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1888

Сын: Хохлов Арсений Кириллович

Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
18.02.1890

Дочь: Евдокия Кириловна

Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич

Яковлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
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