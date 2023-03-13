(Хохлова) Ульяния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1876
Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
07.11.1878
Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
21.03.1880
Дочь: Мария Кириловна
Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
12.10.1881
Дочь: Параскева Кириловна
Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
21.01.1883
Дочь: Мария Кириловна
Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
02.05.1884
Дочь: Ирина Кириловна
Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
17.06.1886
Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
02.09.1887
Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
28.10.1888
Сын: Хохлов Арсений Кириллович
Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
18.02.1890
Дочь: Евдокия Кириловна
Отец ребёнка: Хохлов Кирилл Матвеевич