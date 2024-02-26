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Анна Григорьева
Анна Григорьева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1755
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Григорий Фёдоров
1724 г.р.
Мать
Ирина Парфентьева
1726 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец:
Григорий Фёдоров
Мать:
Ирина Парфентьева
Смерть
Неизвестно
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