Каратаев Александр 09.06.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каратаев Александр

Место рождения

Россия

Дата рождения

09.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1954

Отец: Каратаев Спиридон Иванович

Мать: Каратаева (Ноцова) Елена Васильевна

Россия
Развод
Неизвестно

Жена: Каратаева (Никитина) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каратаева (Никитина) Наталья

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1975

Дочь: Смирнова (Каратаева) Елена

Мать ребёнка: Каратаева (Никитина) Наталья

Новосибирск
Рождение ребёнка
?.01.1982

Сын: Каратаев Артем

Мать ребёнка: Каратаева (Никитина) Наталья

Новосибирск

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