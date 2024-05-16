Каратаев Александр
Место рожденияРоссия
Дата рождения09.06.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1954
Россия
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1975
Дочь: Смирнова (Каратаева) Елена
Мать ребёнка: Каратаева (Никитина) Наталья
Новосибирск
Рождение ребёнка
?.01.1982
Сын: Каратаев Артем
Мать ребёнка: Каратаева (Никитина) Наталья
Новосибирск