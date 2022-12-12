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Прохоров Валентин Иванович

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Место рождения

Янов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Прохоров Иван Агеевич

Мать: Прохорова Ульяна Ивановна

Янов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.04.1949

Дочь: Касьянова Лидия Валентиновна

Мать ребёнка: Прохорова Антонина Захаровна

Рождение ребёнка
29.11.1953

Дочь: Прохорова Александра Валентиновна

Мать ребёнка: Прохорова Антонина Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Антонина Захаровна

Смерть
1981
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