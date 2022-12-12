Прохоров Валентин Иванович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1981
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Прохоров Иван Агеевич
Рождение ребёнка
06.04.1949
Дочь: Касьянова Лидия Валентиновна
Мать ребёнка: Прохорова Антонина Захаровна
Рождение ребёнка
29.11.1953
Дочь: Прохорова Александра Валентиновна
Мать ребёнка: Прохорова Антонина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981